Gatito alerta para a necessidade de vitória para subir na tabela e se recuperar no Brasileiro VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 17:39

Rio - O vice-presidente eleito do Botafogo, Vinicius Assumpção, descartou qualquer chance de negociar Gatito Fernández com o Flamengo. O goleiro alvinegro foi sugerido por alguns torcedores ao clube rubro-negro, que decidiu nesta quinta-feira não renovar com Diego Alves.

Sempre na semana do jogo contra eles tem alguma notícia para tentar tumultuar o ambiente interno. Não caiam nesta! Estive ontem com o Gatito e está focado na sua recuperação, na volta e no Botafogo. Vamos juntos!#Botafogohttps://t.co/7gLI3mG021 — Vinicius de Assumpçao (@viniciusasbfr) December 3, 2020 "Sempre na semana do jogo contra eles tem alguma notícia para tentar tumultuar o ambiente interno. Não caiam nesta! Estive ontem com o Gatito e está focado na sua recuperação, na volta e no Botafogo. Vamos juntos!", escreveu.

Vinícius assumirá o cargo no dia 1º de janeiro, na chapa que conta com Durcesio Mello como presidente.