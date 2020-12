Botafogo e Flamengo se enfrentam no Engenhao pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 10:46

Rio - Felipe Lucena, auxiliar técnico do Botafogo, falou após a derrota do clube por 1 a 0 para o Flamengo, no última sábado, no Estádio Nilton Santos. O profissional admitiu que a situação do alvinegro é "muito ruim" no Campeonato Brasileiro.Lucena comandou a equipe, visto que o técnico Eduardo Barroca, recém contratado, está se recuperando da Covid-19.

Com o revés no clássico, o Botafogo chegou à cinco derrotas seguidas e ocupa a penúltima colocação com 20 pontos. O Goiás é o último colocado com 16 pontos.



"A partir do momento que nós aceitamos esse desafio, a gente sabia da situação do clube na tabela da competição, sabíamos que enfrentaríamos uma situação que não é nada... Na verdade, neste momento, é (uma situação) muito ruim", disse o auxiliar.



"Mas chegamos para passar confiança para os jogadores, para eles pegarem o mais rápido possível nossa metodologia de trabalho para conseguir sair dessa situação incômoda. Fizemos uma grande semana de trabalho, os jogadores assimilaram muita coisa que a gente pensa para a gente conseguir o objetivo final que é terminar com o Botafogo na primeira divisão da competição", completou.