Publicado 06/12/2020 16:22

Rio - Rio - Desde que o japonês Keisuke Honda chegou ao Botafogo, foi questionado o fato do meia, especialista em bolas paradas, não cobrar a maioria das faltas para o clube.



Durante a partida do último sábado contra o Flamengo, o jogador não cobrou a cobrança na entrada da área nos acréscimos da partida. Coube a Kalou fazer a cobrança defendida por Diego Alves. O ocorrido foi comentado pelo jornalista André Rizek, que se incomodou com a falta de iniciativa do japonês.



“Incrível como o Honda, educado demais, zen, acaba assistindo aos colegas bateram e pênaltis e faltas que, claramente, eram para ele chutar! Alguém ensina um “cai fora que eu vou bater essa p&$#¥!” para o japonês?”