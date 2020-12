Diagnosticado com covid-19, Eduardo Barroca teve a reestreia pelo Botafogo adiada Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Após demitir Ramón Díaz, que demoraria a comandar o time por questões médicas, o Botafogo contratou Eduardo Barroca. No entanto, o treinador atual foi diagnosticado com covid-19 e sequer treinou a equipe. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o comandante ainda é dúvida para o próximo duelo, contra o São Paulo, em rodada atrasada do Brasileirão.

O protocolo de segurança da CBF prevê que o profissional pode realizar suas atividade se estiver assintomático no 10º dia de contaminação pelo vírus. Se ainda estiver com sintomas, deve aguardar até o 14º dia. Um novo exame deve ser realizado em Barroca nesta segunda-feira. O Botafogo ainda amarga a 19ª posição, com 20 pontos no Campeonato Brasileiro.