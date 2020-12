Barroca VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por Lance

Publicado 07/12/2020

Rio - O Botafogo corre para não perder os destaques da equipe sub-20, que colhe bons frutos no Carioca e no Campeonato Brasileiro da categoria. A diretoria do clube de General Severiano já iniciou conversas e está na fase inicial de negociações para a renovação do contrato do zagueiro Wesley, de 19 anos, titular do time comandado por Ricardo Resende.



O defensor pertence ao Três Passos Atlético Clube, mesmo clube que tinha a maior parte dos direitos econômicos de Luís Henrique, vendido ao Olympique de Marselha-FRA. O atual vínculo de Wesley com o Botafogo termina no dia 25 de janeiro de 2021 e, consequentemente, ele pode sair sem custos para outra equipe.



A boa relação entre o Alvinegro e o TAC pesa para que o defensor continue em General Severiano. As partes já iniciam as conversas e é provável que a parte burocrática seja intensificada após a final da Taça Rio sub-20 contra o Vasco, no próximo sábado.



Wesley é um dos destaques do time sub-20 do Botafogo. Titular da base, ele chegou a ser relacionado para um jogo do profissional - na derrota para o Grêmio na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Foi do camisa 3, inclusive, o gol do Alvinegro no primeiro jogo da final da Taça Rio contra o Vasco, em cobrança de falta.



Por uma taxa de vitrine, o Botafogo possui uma porcentagem sob os direitos federativos de Wesley e também uma opção de compra para adquirir o defensor de forma definitiva. Todas essas questões serão revistas no novo contrato.