Rio - O volante Cícero ficará no Botafogo pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Segundo o "GE", o jogador possui cláusula de renovação automática até dezembro de 2021, mas o Glorioso convenceu seus representantes que ela passe a valer somente no fim da temporada.

Para o Botafogo, por 2020 ter sido um ano atípico com a extensão do Brasileirão até o início de 2021,o caminho mais correto é que uma nova conversa somente ao fim do campeonato. A tendência é que a colocação final da equipe tenha peso no futuro do volante.

No ano passado, Cícero também possuía em seu contrato uma cláusula de renovação automática ao fim do ano. Era o que estava previsto desde que ele chegou ao clube, em fevereiro de 2019.

No fim da última temporada, o Botafogo tentou um acordo para que Cícero deixasse o clube, mas representes do jogador não aceitaram e ele teve apenas uma readequação do salário, já que possui um dos maiores do elenco alvinegro. Neste ano, teve poucas oportunidades e chegou a ser afastado. Só foi reintegrado após a chegada do gerente de futebol Túlio Lustosa.