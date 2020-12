Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 13:36

Rio - Após pedidos do elenco, o Botafogo vai renovar o contrato de Saulo, Helerson, Luiz Otávio e Lucas Campos até fevereiro de 2021. A intenção do pedido é manter o grupo até o fim do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que os clubes não podem realizar novas contratações até o fim da competição. As informações são do 'globoesporte.com'.

Apesar das manutenções, o lateral-direito Marcinho ainda não chegou a um acordo com o clube e deve ser o único jogador a deixar o clube antes do fim do Brasileirão. Honda, Bruno Nazário, Diego Cavalieri e Guilherme Santos renovaram contrato recentemente, assim como Cícero já tem acordo encaminhado.



O próximo compromisso do Botafogo no Campeonato Brasileiro será contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 16h (de Brasília).