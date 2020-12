Honda está no olho do furacão Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 23/12/2020 11:08

Rio - O Botafogo pode perder o meia japonês Honda, no próximo ano, para o mercado europeu. Segundo informações do jornal português "A Bola", o atleta foi procurado pelo Portimonense, de Portugal.

O clube espera uma resposta até janeiro, período de fechamento das janelas de transferências no país. Caso a o negocio se feche, Honda desfalcará o Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro, que termina no fim de fevereiro devido à pandemia do novo coronavírus.



Ao 34 anos, Honda chegou ao Botafogo em janeiro deste ano, com bastante expectativa da torcida e dos dirigentes. Por enquanto, foram 27 partidas e três gols marcados. Recentemente, o japonês mostrou publicamente sua insatisfação quando o Botafogo demitiu Ramon Díaz, mas a situação acabou controlada internamente.