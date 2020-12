Honda. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por O Dia

Rio - O meia japonês Keisuke Honda tem proposta da Europa para deixar o Botafogo, segundo informações do jornal português, "A Bola". O atleta foi procurado pelo Portimonense, de Portugal, mas até o momento não houve resposta do jogador.

O clube Portimão quer um posicionamento do meia do Botafogo até o fim de janeiro, quando as janelas de transferências do país se fecha.



Para Honda deixar o Alvinegro, o clube teria que negociar uma rescisão, visto que o vínculo do japonês foi prorrogado até o fim de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro.