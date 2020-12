Marcinho VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 16:59

Rio - O lateral-direito Marcinho parece ter seus dias contados no Botafogo. O defensor tem contrato até o fim do ano, e as partes buscam um acerto, no entanto, devido ao desgaste que aconteceu no início da temporada o adeus está cada vez mais perto. As informações são do "Uol Esporte".

Com o fim do Campeonato Brasileiro prolongado para o fim de fevereiro de 2021, o Alvinegro tem estendido os contratos dos jogadores que possuem contrato que terminam agora. Marcinho foi a única exceção. Ele teve uma grave lesão no joelho direito e pouco ajudou a equipe. Foram apenas quatro partidas.



O fato do jogador ter defendido a seleção brasileira valorizou o passe e a pedida feita para o Botafogo está longe do que o clube pode arcar. Em conversa mais recente com a diretoria do Botafogo, o jogador indicou ainda não ter proposta oficial de outros clubes, mas também que, a princípio, não pensava em ficar no clube.