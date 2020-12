Barroca. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por Venê Casagrande

Publicado 25/12/2020 22:36 | Atualizado 26/12/2020 10:12

O Botafogo treinou nesta sexta-feira de Natal e deu continuidade à preparação para pegar o Corinthians no domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na atividade, o técnico Eduardo Barroca indicou um provável time que pode pegar a equipe paulista, com ausências de Warley e Bruno Nazário.

O time que iniciou a atividade foi: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo, Kanu e Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre e Cícero; Kalou, Victor Luís e Pedro Raul. Depois, Barroca tirou Kalou e botou Matheus Babi no ataque, ficando com dois centroavantes de ofício na equipe. No meio de campo, instantes depois, o treinador fez a seguinte alteração: entrou Luiz Otávio na vaga de Zé Welison.

Warley teve um problema familiar e foi liberado da atividade pelo técnico Eduardo Barroca. O jogador, entretanto, não será problemas para pegar o Corinthians e terá o nome relacionado pelo técnico. Bruno Nazário, que testou positivo para Covid-19 no dia 23, retornou aos treinamentos nesta sexta e é desfalque para domingo.

O Botafogo finaliza a preparação no treino deste sábado, marcado para as 9h30, quando Barroca definirá o time que irá pegar o Corinthians.