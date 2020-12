Lucio Flavio, Barroca e Lucena Vítor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 26/12/2020 12:00

Rio - O elenco do Botafogo não teve descanso no feriado de Natal e o clima é de foco total. A equipe de Eduardo Barroca treinou nos dias 24 (quinta) e 25 (sexta), no Estádio Nilton Santos, em preparação para o jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

O Alvinegro havia divulgado, na última quinta-feira, que seriam realizados treinamentos no Natal e assim foi feito. Na quinta, as atividades foram realizadas na parte da manhã, às 9h. Na sexta, o treino foi no fim da tarde, às 17h30.



Em situação delicada no Brasileiro, o Botafogo quer aproveitar a sequência de jogos no Rio de Janeiro para conseguir escapar do rebaixamento. Após o duelo contra o Corinthians, o Alvinegro encara o Athletico-PR, no Nilton Santos, e o Vasco, em São Januário, adversários diretos na luta contra a degola.



Após a vitória do último sábado, no Couto Pereira, contra o Coritiba, por 2 a 1, que fez com que o Glorioso quebrasse uma sequência de 12 jogos sem triunfar, o técnico Eduardo Barroca garantiu que o fim de ano seria de foco total do grupo. Em entrevista coletiva, Barroca já havia adiantado que o feriado de Natal seria com treinamentos e frisou que é preciso ter comprometimento para reverter o atual cenário do Glorioso.



- Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem descanso, a gente precisa reverter esse cenário. Se tivermos comprometimento, vamos brigar pelo nosso objetivo - disse Eduardo Barroca.



No momento, o Botafogo ocupa a 18° posição com 23 pontos, 5 a menos do que o Bahia, primeiro time fora da zona em 16°. O Glorioso enfrenta o Corinthians no próximo domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.