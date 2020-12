Barroca. Coritiba x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Couto Pereira. 19 de dezembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo.

Por Venê Casagrande

Publicado 26/12/2020 14:20 | Atualizado 26/12/2020 14:34

Rio - O Botafogo vai a campo contra o Corinthians, no domingo, provavelmente de cara nova. O técnico Eduardo Barroca treinou neste sábado com uma escalação diferente da habitual.



Ele montou o time com: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo, Kanu e Rafael Forster; Zé Welisson, Caio Alexandre e Cícero; Victor Luís (de ponta), Warley e Pedro Raul.



O time tem a mesma cara do que venceu o Coritiba, por 2 a 1, na última rodada, no entanto o treinador promoveu a entrada de Cícero e Victor Luís, no lugar dos estrangeiros Honda e Kalou, respectivamente.



A bola rola às 16h no Estádio Nilton Santos. Ocupando a 18 posição, com 23 pontos, o clube precisa da vitória para encostar no Vasco, o primeiro do Z4 com 28 pontos.