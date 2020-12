Erik deve permanecer no Yokohama Marinos em definitivo; fim da negociação está por detalhes Divulgação/Yokohama Marinos

Por O Dia

Rio - Destaque no futebol japonês, o atacante Erik está cada vez mais próximo de ser comprado pelo Yokohama Marinos. Segundo informações do 'Globoesporte.com', detalhes separam o fim da negociação e a permanência do jogador no oriente.

Após deixar o Botafogo, Erik estava emprestado ao Yokohama Marinos até o próximo dia 31 deste mês. Os japoneses aprovaram o atacante nos quase 18 meses de empréstimo e decidiram comprá-lo do Palmeiras. Os valores ainda não foram revelados. Vale ressaltar que a diretoria do Palmeiras pagou R$ 13 milhões ao Goiás pelo jogador.



Desde que chegou no Japão, Erik apresenta bons números. Em 35 jogos , o atacante marcou 15 gols e se destacou com a camisa do Yokohama Marinos, principalmente no Campeonato Japonês.