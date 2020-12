Botafogo X Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 17:55 | Atualizado 27/12/2020 18:05

Rio - O Botafogo segue em situação dramática no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, a equipe carioca recebeu o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada da competição, e foi derrotada por 2 a 0. O equatoriano Cazares e o meia Mateus Vital marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Glorioso termina o ano na penúltima colocação.

A primeira etapa foi de pouco brilho técnico por parte das duas equipes. O Botafogo teve dificuldades com as improvisações feitas pelo técnico Eduardo Barroca. Victor Luís, escalado como ponta para ser o principal responsável por armar os ataques da equipe, foi pouco efetivo ofensivamente e, consequentemente, o Glorioso praticamente não levou perigo ao gol de Walter. Já Rafael Forster, que atuou como lateral-esquerdo, esteve perdido e deu os melhores espaços para as jogadas de ataque do adversário.

Publicidade

Já o Corinthians teve um primeiro tempo discreto, mas seguro o suficiente para ser melhor do que o Botafogo. Mesmo com apenas 45% de posse de bola, a equipe paulista fez o "feijão com arroz", explorou as fragilidades de seu adversário e conseguiu inaugurar o marcador. Aos 33 minutos, Cazares ganhou a bola na intermediária, trabalhou com Mosquito e correu para a área, onde recebeu belo cruzamento e cabeceou para marcar o único gol antes dos times irem para o vestiário.

Na volta do intervalo, o jogo melhorou e ficou mais agitado. Eduardo Barroca fez mudanças no ataque do Botafogo, mas a equipe encontrou dificuldades para se lançar ao ataque, já que o Corinthians subiu sua marcação. A equipe paulista, apesar de não ser brilhante, conseguia criar as melhores oportunidades. Aos 29 minutos, Ramiro soltou uma bomba de fora da área, que desviou e explodiu no travessão de Diego Cavalieri. Jô, que esteve apagado na partida, também teve chance de aumentar o placar em boa cabeçada, mas o goleiro alvinegro entrou em ação.

Publicidade

Já nos acréscimos, Mateus Vital, que havia entrado no segundo tempo, fez boa jogada individual, levou a melhor sobre a zaga alvinegra e bateu bonito para definir o placar para o Timão: 2 a 0.

Com a derrota, o Botafogo termina a rodada na penúltima colocação, com apenas 23 pontos. Já o Corinthians, chegou a 39 pontos e fica em oitava lugar, entrando de vez na briga por uma vaga na Libertadores. A equipe de Eduardo Barroca volta a campo no próximo dia 6, contra o Athletico-PR, às 19h15, no Nilton Santos. Já o time paulista só terá compromisso no dia 13, contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena.

Publicidade

FICHA TÉCNICA - BOTAFOGO 0 X 2 CORINTHIANS

Local: Estádio Nilton Santos

Publicidade

Árbitro: Héber Roberto Lopes

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster (Rhuan); José Welison (Lecaros), Caio Alexandre, Cícero (Éber Bessa), Warley (Matheus Babi) e Victor Luís (Kalou); Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca.

Publicidade

CORINTHIANS: Walter, Fágner, Gil, Jemerson e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Lucas Piton), Gustavo Mosquito (Léo Natel), Cazares (Marlon) e Otero (Mateus Vital); Jô (Xavier). Técnico: Vágner Mancini.

Gols: Cazares (33' do 1ºT) e Mateus Vital (48' do 2ºT)

Publicidade

Cartões amarelos: Éber Bessa; Ramiro