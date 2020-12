Jobson em uma de suas passagens pelo Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 13:00 | Atualizado 28/12/2020 13:01

Rio - Velho conhecido da torcida do Botafogo, o atacante Jobson, pediu por uma nova oportunidade para voltar a defender o clube. O jogador fez postagens em rede social após mais uma derrota do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.

"Botafogo, você tá de sacanagem em não querer me contratar. Não tô morto não, hein. Só quero uma oportunidade", publicou o jogador. "Fogão, só quero uma oportunidade. Deixa só eu treinar aí de graça", completou.

Publicidade

Jobson já passou pelo Glorioso em três oportunidades, sendo a última delas em 2015, ano em que foi suspenso por se recusar a fazer exame antidoping.

PROBLEMAS FORA DE CAMPO

Publicidade

Desde que saiu do Botafogo, o atacante passou por diversos times brasileiros e acumulou problemas extracampo. Em 2016, foi preso sob acusação de estupro, e liberado três meses depois após pagar a fiança. Em 2017, foi detido novamente depois de se envolver em um acidente de trânsito que causou a morte de um homem, no Tocantins.

Em 2020, Jobson jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Campinense-PB e marcou três gols.