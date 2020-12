O zagueiro Marcelo Benevenuto foi o destaque do time do Botafogo Reprodução/Sportv

Publicado 28/12/2020 17:46

Virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo — 19º colocado, com só 23 pontos — vive um momento turbulento fora das quatro linhas. Logo após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, neste último domingo, no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos piores em campo, e o atacante Matheus Babi teriam sido flagrados por torcedores na boate All In, na Barra da Tijuca.

Em um vídeo divulgado no Twitter da 'Fúria Jovem', a maior organizada do Alvinegro, é possível ver os ex-jogadores Carlos Alberto e Sandro Silva, ambos com passagens por General Severiano, conversando com os integrantes da 'Fúria'. Informações obtidas pelo MEIA HORA dão conta de que Marcelo Benevenuto e Matheus Babi se esconderam assim que cerca de 30 torcedores uniformizados chegaram ao local. O agente do centroavante, Anselmo Paiva, disse que fez contato com o seu cliente e o mesmo negou ter comparecido ao estabelecimento. O Botafogo, via a sua assessoria de imprensa, reforçou que até a publicação desta reportagem não tomou conhecimento do caso.

Momento em que o Ex-Jogador Carlos Alberto e o empresário do Matheus Babi Sandro Silva (também Ex-Jogador) aparecem para tentar dar explicações aos torcedores que estavam do lado de fora da boate! pic.twitter.com/wA5dTMOyqp — FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO (@FuriaOficial01) December 28, 2020

Também nas redes sociais, alvinegros cobraram um posicionamento da 'Fúria Jovem' para a divulgação das fotos dos jogadores no interior da boate. Além do momento mais do que ruim do Botafogo no Brasileirão, os dois atletas, se estiveram mesmo curtindo a noite carioca, demonstraram não se preocupar com a pandemia da Covid-19.