Honda: assunto resolvido Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 28/12/2020 18:39

Contratado no início da temporada como grande atração internacional do Botafogo, o japonês Keisuke Honda pode estar de saída pela porta dos fundos do clube. De acordo com informações da Rádio Tupi, o apoiador pediu nesta segunda-feira a sua rescisão com o Alvinegro. O atual vínculo é válido até o dia 28 de fevereiro. Ele teria alegado questões particulares para antecipar a sua saída.

Honda está fora por causa de uma lesão muscular e a previsão do departamento médico é que ele retorne só na reta final do Campeonato Brasileiro. Além disso, todo o carinho do torcedor com o jogador ficou no passado em função de suas péssimas atuações.

O japonês tem proposta para defender o Portimonense, de Portugal, que até já apresentou uma proposta ao jogador de 34 anos. O camisa 4, que deve dar adeus a General Severiano nos próximos dias, fez 27 jogos e apenas três gols pelo Glorioso.