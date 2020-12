Honda Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 12:02

Rio - Insatisfeito com o atual momento e perto de deixar a função de jogador do Botafogo, o japonês Keisuke Honda deseja manter laços com o clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atleta tem planos de ser embaixador do Glorioso na Ásia.

Essa nova fase de parceria ainda não está formatada, mas o japonês teria a função de levar a marca do clube para o continente. Além disso, Honda tem a intenção de distribuir planos de sócio-torcedor aos alvinegros e ter projetos próprios no Brasil.

Publicidade

Na opinião de Honda, a sua saída do elenco vai ajudar aliviando um pouco a folha salarial do Botafogo nos dois próximos meses, apesar do valor pago ao japonês não influenciar muito nos gastos mensais do clube.

Publicidade

O japonês tem proposta para defender o Portimonense, de Portugal. O camisa 4 deve dar adeus a General Severiano nos próximos dias. Ao todo, Honda fez 27 jogos e apenas três gols pelo Glorioso.