Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 18:07

Rio - Nesta terça-feira o Botafogo oficializou a renovação do contrato de quatro jogadores: o zagueiro Helerson, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Luiz Otávio e o atacante Lucas Campos. Os atletas terão seus vínculos estendidos até o fim do Campeonato Brasileiro. O contrato anterior se encerraria na próxima quinta-feira.

Os nomes dos jogadores já foram publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Como o Brasileirão vai até fevereiro por conta da paralisação em decorrência da pandemia do Covid-19, o Botafogo precisou prorrogar o contrato dos atletas até o fim de fevereiro. Com a luta para escapar do rebaixamento, o grupo solicitou que todos os jogadores com contrato no fim, renovassem.

Publicidade

AINDA FALTAM QUATRO

Quatro jogadores ainda não tiveram, oficialmente, seus contratos renovados: os goleiros Diego Cavalieri e Saulo, o volante Cícero e o meia Bruno Nazário. As renovações de Saulo e Cicero para até o fim do campeonato já foram protocoladas.

Publicidade

O acordo de Cavalieri será ainda maior. O arqueiro atingiu as metas estabelecidas no contrato e, portanto, o vínculo se estenderá até dezembro de 2021. Já Bruno Nazário, emprestado pelo Hoffenheim (ALE), teve sua renovação até 30 de junho protocolada no dia 10 de dezembro, mas a papelada ainda não foi regularizada junto à CBF.