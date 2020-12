O técnico Eduardo Barroca pode testar nova formação no Botafogo VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por MH

Publicado 29/12/2020 19:54

No que depender do técnico Eduardo Barroca, qualquer assunto que envolva o nome do apoiador japonês Keisuke Honda, que pediu para antecipar o término de seu contrato, é assunto do passado no Botafogo. O treinador, em entrevista à Rádio Globo, deixou claro que respeita a decisão do agora ex-camisa 4 alvinegro. Lesionado, Honda só teria condições de voltar a atuar na reta final do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que a diretoria anuncie a rescisão do jogador ainda nesta semana. Honda já tem em mãos uma proposta para retornar à Europa e defender o Portimonense, de Portugal.

Fiquei sabendo dessa decisão após o jogo contra o Corinthians (derrota por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no último domingo), o Túlio (Lustosa, gerente de futebol) me comunicou. Não foi algo que pudéssemos fazer o contraditório para reverter a situação. Temos muito jogadores jovens, que não tem a vivência prática da Série A, e quando perdemos um jogador que possa nos dar essa experiência, ainda mais sem a possibilidade de repor, não é o ideal. Todos nós estamos lutando contra um cenário adverso e respeitamos a decisão pessoal, a forma como foi feita, respeitosa, frontal. Precisamos de profissionais que queiram enfrentar esse cenário de maneira integral. Falo para os jogadores que não é momento para estar 100% aqui, mas sim 110%. Tudo foi feito de forma clara e respeitosa", disse Barroca.

Com apenas 23 pontos, o clube de General Severiano ocupa a 19ª colocação na Série A. Segundo os dados do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o risco de queda do Botafogo neste momento é de 89%.