Com um pé e meio na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, o Botafogo vive uma das maiores crises de sua centenária história. Se já não bastasse o momento terrível do time na temporada, fora das quatro linhas a torcida tem arrancado os cabelos por causa de supostas noitadas dos jogadores. Além do momento da equipe ser muito ruim, a pandemia da Covid-19 segue em alta no Rio de Janeiro.

Viu jogador do Botafogo na balada, manda uma foto, nome do jogador e localização! O resto é com os homens de preto! pic.twitter.com/m41HVO5hPQ — FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO (@FuriaOficial01) December 30, 2020

Na tentativa de frear o ânimo noturno dos seus atletas, a Fúria Jovem, a maior uniformizada do Alvinegro, lançou na noite desta terça-feira um 'serviço' para ajudar a monitorar os festeiros: o 'Disk-Balada'. Ou seja, quem flagrar qualquer atleta do Glorioso requebrando o esqueleto nas boates cariocas, basta fazer contato com membros da organizada que eles entrarão em ação.

Recentemente, logo depois da derrota do Botafogo para o Corinthians (2 a 0, no último domingo, no Nilton Santos), o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Matheus Babi foram supostamente vistos por alguns torcedores em uma boate na Barra da Tijuca. Até agora, apesar de todas as tentativas, nenhum dos atletas se pronunciou sobre o caso.