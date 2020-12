Kalou Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/12/2020 10:55

Rio - Com a saída de Honda do Botafogo, muitos torcedores se perguntaram sobre o destino de Salomon Kalou. O marfinense tem contrato com o clube carioca até o fim de 2021 e deverá cumprir o vínculo, mesmo em caso de rebaixamento. Essa foi a informação passada pelo empresário Marcos Leite.

Ele é o responsável pela intermediação do Botafogo com o africano, em contato com José Passini. O atacante estaria, inclusive, disposto a reduzir o salário caso o Glorioso seja rebaixado.



"Kalou está muito focado em ajudar o Botafogo. Não quer ver o clube caindo de jeito nenhum, mas, se acontecer, está disposto a abaixar seu salário para ficar e ajudar na Série B", afirmou em contato com o portal "FogãoNet".

Salomon Kalou, de 35 anos, chegou no Botafogo no segundo semestre de 2020 e atuou em 22 jogos, marcando apenas um gol com a camisa alvinegra.