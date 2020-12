Honda (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Por O Dia

Rio - De saída do Botafogo, o japonês Keisuke Honda não entrará na Justiça cobrando dívidas do clube carioca. Ao menos foi o que garantiu o empresário do jogador, Marcos Leite. O atleta está perto do Portimonense, do futebol português.

"Honda vai sair mesmo, ainda não tem data, mas será sem custo. Ele nunca se preocupou com dinheiro, pediu pra não receber salário quando pararam de treinar. Sempre quis ajudar e jamais irá prejudicar o Botafogo, muito pelo contrário", afirmou ao portal "FogãoNET".



Keisuke Honda fez sua estreia pelo Botafogo em março de 2020. Em 27 jogos, o japonês marcou apenas três gols com a camisa do clube carioca.