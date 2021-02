Rodrigo Santana, técnico do Atlético-MG Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Por Venê Casagrande

Publicado 17/02/2021 21:44 | Atualizado 17/02/2021 21:47

O Campeonato Brasileiro 2020 ainda não chegou ao fim, mas o Botafogo, já rebaixado para a Série B, iniciou o processo de reformulação visando à disputa da temporada 2021. Com Lúcio Flávio de interino no comando do time, a diretoria trabalha na escolha do novo comandante da equipe e planeja conversar com nomes que têm o perfil traçado pela cúpula alvinegra.



O processo seletivo do RH do Botafogo começou e um profissional já foi entrevistado pelos dirigentes do Botafogo: Rodrigo Santana, que passou pelo Atlético-MG, Avaí e Coritiba. Segundo apurou a reportagem com pessoas do clube carioca, a conversa aconteceu na última terça-feira, através de videoconferência, e foi comandada por Eduardo Freeland, atual diretor de futebol do Alvinegro.



O bate-papo foi produtivo e serviu para os dirigentes do Botafogo conhecerem melhor o estilo de trabalho de Rodrigo Santana e entender as filosofias e métodos do comandante, que está livre no mercado desde dezembro, quando foi demitido do Coritiba. Esquema tático e utilização de jogadores das categorias de base foram pautas no encontro virtual.



A cúpula gostou do que ouviu, porém nenhuma proposta foi feita. A ideia é entrevistar outros profissionais para depois, de fato, realizar a oferta ao técnico escolhido. Ney Franco, desempregado desde a saída do Cruzeiro em outubro, é um nome que também está na lista do RH do Botafogo e pode ser chamado para uma conversa a qualquer momento.



O Botafogo quer anunciar o nome do novo treinador da equipe ainda em fevereiro para que o escolhido possa iniciar os trabalhos em março, quando o Estadual 2021 será disputado.