Gatito tem usado muletas

Por Lance

Publicado 20/02/2021

Mesmo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode segurar um dos destaques da equipe. Gatito Fernández avisou à diretoria, durante a última semana, que tem o desejo de permanecer no clube de General Severiano na próxima temporada, como informou primeiramente o "Canal do TF" e confirmou o Lance!



O paraguaio, com uma lesão de grau elevado no joelho direito, não entra em campo desde a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil, em setembro, em São Januário. O problema físico foi intensificado quando o goleiro entrou em campo pela Seleção Paraguaia e ele já não joga há cinco meses.



Mesmo assim, o camisa 1 externou o desejo de continuar e ajudar o Glorioso a retornar à Série A. Gatito Fernández, vale ressaltar, tem um dos maiores salários do elenco.



Em conversa com o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, Gatito avisou sobre o desejo de continuar, recuperar-se o mais rapidamente da lesão e, consequentemente, permanecer para ajudar.



O goleiro, que atualmente anda com o auxílio de muletas, está sob os cuidados da equipe de fisioterapia do Botafogo. A expectativa é que ele retorne no decorrer do Campeonato Carioca, mas ainda não existe um prazo para a volta aos gramados.