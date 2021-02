O atacante Ênio, de 19 anos, foi uma das novidades contra o São Paulo: veloz e driblador foi importante no contra-ataque Vítor Silva/Botafogo

Rio - Apesar da vitória sobre o São Paulo, na última segunda-feira, torcedores e dirigentes do Botafogo ficaram indignados com a marcação de um pênalti para o clube paulista na partida. No segundo tempo, já com o 1 a 0 para o Alvinegro no placar, Gabriel Sara caiu na área e o árbitro assinalou a penalidade, sem ao menos checar o lance no VAR.



“Vergonhoso e criminoso o pênalti que marcaram contra o Botafogo no jogo com o São Paulo. Não quero esconder a culpa do clube pelo seu rebaixamento, mas o que a arbitragem fez contra o alvinegro em todo o campeonato é um absurdo. Até quando, CBF?", escreveu Vinicius Assumpção, vice-presidente geral do Botafogo, nas redes sociais.