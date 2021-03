Marcelo Benevenuto Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021

Rio - Com o planejamento para a próxima temporada a todo vapor, o Botafogo tenta negociar alguns jogadores do elenco. Um deles é o zagueiro Marcelo Benevenuto. Um dos maiores salários do elenco, o jogador, de 25 anos, foi oferecido para alguns clubes da Série A, porém, o Glorioso vem encontrando dificuldades.

De acordo com o portal "FogãoNet", dos clubes oferecidos apenas o Grêmio e o Atlético-MG demonstraram algum interesse. Porém, a indefinição sobre o planejamento das duas equipes, que podem mudar de treinadores, fez com que as possíveis negociações não acontecessem.



Revelado pelo Botafogo, o defensor entrou em campo em 42 partidas na última temporada. O jogador marcou duas vezes. A permanência do jogador no Glorioso para a disputa da Série B é muito improvável.