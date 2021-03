Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:15

Rio - Reformulando o elenco para a disputa da Série B 2021, o Botafogo pode contratar um novo goleiro para a próxima temporada. Segundo informações do "Canal do TF", o Glorioso está buscando novas possiblidades e estudando nomes para compor a posição que está indefinida no elenco.

Gatito Fernández está lesionado e não tem previsão de volta. Diego Cavalieri tem alto salário e pode até ser mantido no time, mas a renovação é difícil. Diego Loureiro, que atuou nas últimas rodadas do Brasileirão é jovem e ainda irregular. O que deixa o time com opções limitadas, tendo que recorrer a base, onde toem o jovem goleiro Andrew, do sub-20. Saulo teve o contrato encerrado neste domingo e deixou o Botafogo.

Com essa indefinição, o departamento de futebol e o preparador de goleiro, Flavio Tenius, estão analisando a possibilidade de trazer um novo arqueiro.

O Botafogo faz sua estreia no carioca nesta quarta-feira, às 18h, contra o Boa Vista. A partida será no Estádio Nilton Santos.