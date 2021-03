Ronald é o primeiro reforço do Botafogo para 2021 Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 01/03/2021 18:18

O Botafogo apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a temporada de 2021. É o atacante Ronald, de 24 anos, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-SP. Ainda tímido, o jogador falou de suas características e chegou bem motivado em fazer parte do processo de reconstrução do Alvinegro.

"Agradeço pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo, é uma satisfação imensa. Espero retribuir esse carinho dentro de campo. Fiquei muito feliz quando o Botafogo me procurou, pela história linda que tem no futebol. Estou também muito motivado por esse desafio", disse o jogador, que falou qual é a sua maneira de atuar.

Publicidade

"Minhas características são bastante velocidade, drible e finalização. A torcida pode esperar que eu possa sempre jogar bem e honrar sempre essa camisa. Espero conquistar títulos e marcar minha história aqui".

Minhas características são bastante velocidade, drible e finalização. A torcida pode esperar que eu possa sempre jogar bem e honrar sempre essa camisa. Espero conquistar títulos e marcar minha história aqui