Felipe Ferreira é apresentado pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:57

Contratação para um dos setores mais carentes do elenco, Felipe Ferreira chegou ao Botafogo e avisou que pode atuar como meia tanto por dentro, como pelos lados, para aumentar o leque de opções do técnico Marcelo Chamusca, com quem trabalhou no Cuiabá. O jogador de 26 anos assinou contrato de dois anos e terá sua segunda experiência em um grande clube - jogou pelo Vasco por três meses no fim de 2019 -, mas espera que, desta vez, possa ficar mais tempo para fazer o seu nome.

O objetivo inicial de Felipe Ferreira é levar o Botafogo à Primeira Divisão. Mas não quer parar apenas nisso.



"Tive outras situações de Série A, mas a proposta do Botafogo e o projeto agradaram, além da história linda que tem. É muito difícil dizer não para um clube desse tamanho. Quando o Botafogo veio, a gente já sabia que queria. Quero olhar para frente e lembrar que estive junto do Botafogo nesse momento, que nos reerguemos e voltamos a disputar títulos. Vou dar tudo para ajudar o Botafogo nos próximos anos", avisou.



Indicado por Marcelo Chamusca, o meia chega para substituir Bruno Nazário, que deixou o clube. A dupla trabalhou junta com o Cuiabá no ano passado, mas Felipe Ferreira ainda não conversou com o treinador sobre a sua função na nova equipe.



"Sou um meia que atua mais próximo do gol, posso jogar como atacante pelos lados também. Sou um jogador canhoto, de habilidade, finalização e muita força. Acho que posso ajudar mais próximo do último terço. Não tive oportunidade de conversar com Chamusca sobre como ele pretende me utilizar, mas tenho facilidade de jogar pelos lados e por dentro. Já fiz ambas as posições com ele. Estou pronto para ajudar o Botafogo", garantiu.



Nona contratação do Botafogo para a temporada, Felipe Ferreira já está regularizado e pode estrear já na próxima rodada do Campeonato Carioca, no clássico com o Vasco. Sua participação dependerá dos treinos e da opção de Chamusca.