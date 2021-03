Cria da base do Bahia, Marco Antônio, de 23 anos, chega como aposta para o setor de criação Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 20:02

Rio - Em clima de ressaca após a derrota para o Flamengo, o Botafogo mira a reabilitação no confronto com o Nova Iguaçu, domingo, às 18h, em Bacaxá. Com o nome públicado no Boletim Informativo Diário da CBF, Marco Antônio pode ser uma das novidades do Glorioso. A fragilidade apresentada no clássico ligou o sinal de alerta em General Severiano. Afinal, o time misto rubro-negro dominou o jogo, sem encontrar resistência do lado alvinegro.

Com reforços à disposição, Marcelo Chamusca aumenta o leque de opções para acelerar a prometida evolução. Contratado ao Bahia, Marco Antônio, 23 anos, chega via empréstimo até dezembro como opção para o carente setor de criação. Ricardinho, ex-Ceará, é outra alternativa, ainda que não esteja 100% fisicamente, tem chance de ser relacionado no domingo.



O Botafogo ocupa o sétimo lugar no Campeonato Carioca, com 6 pontos. O Madureira, primeiro time no G-4, tem dois pontos a mais do que o Glorioso.