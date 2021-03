Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:00

Rio - O contrato com a Record, emissora responsável por transmitir o Campeonato Carioca, não vem agradando alguns dirigentes dos grandes clubes do Rio. Em entrevista ao portal "Lancenet", o presidente do Botafogo, Durcesio Mello criticou os valores pagos pelo grupo midiático e aproveitou para alfinetar o Flamengo.

"A diferença financeira é enorme. O contrato que existia com a Globo eu até achava exagerado para o retorno que eles tinham. Foi rompido pelo time da Lagoa (Flamengo) e temos que conviver com isso. Passa para a Record, foi a melhor opção que achamos, também tivemos uma proposta da SBT. A Record ofereceu mais dinheiro e mais parceria, estão pegando futebol e o Carioca pode ser um case para eles, já que o contrato da Globo com alguns Estaduais termina esse ano", disse.



O presidente do Botafogo citou a falta de acordo entre o Flamengo e a Rede Globo no ano passado. Após a pandemia de Covid-19, a emissora acabou optando por romper o contrato de transmissão do Campeonato Carioca.