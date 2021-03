Marcelo Chamusca Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2021 10:00

Rio - Sem vencer há três jogos no Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu desejando se recuperar na competição. O duelo entre as equipes será neste domingo, às 18 horas, e vai acontecer no estádio do Boavista, em Bacaxá, na região dos Lagos do Rio.

O Botafogo deverá contar com a estreia de Carli na partida contra o Nova Iguaçu. O argentino deve formar dupla com Gilvan, contratado junto ao Atlético-GO. Titular no clássico contra o Flamengo, Kanu está suspenso, enquanto, Marcelo Benevenuto vive um mal momento e deve perder a posição.

Marcelo Chamusca deve escalar o Botafogo para a partida com: Douglas Borges; Jonathan, Joel Cali, Gilvan e PV; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Marcinho e Matheus Babi.

Com os mesmos seis pontos do Botafogo, o Nova Iguaçu está invicto desde a primeira rodada, quando perdeu para o Flamengo por 1 a 0 com um gol no fim da partida. A equipe da Baixada Fluminense quer confirmar a boa fase e surpreender o Glorioso.