Publicado 26/03/2021

Rio - Contratado pelo Botafogo na última temporada, o meio-campo Zé Welison pode estar de saída do Alvinegro. De acordo com o jornalista Anderson Batista, do portal 'Boleiros' e da 'Rádio Valência', o Sport já entrou em contato com o clube carioca para contratar o atleta de 26 anos. André Cury, empresário do volante, confirmou as conversas.

"A gente está conversando com o Sport e estamos vendo as possibilidades", disse Cury, ao jornalista Pedro Maranhão. Emprestado pelo Atlético-MG, Zé Welison tem contrato com o Botafogo até 31 de maio. O volante, então, seria cedido novamente pelo clube mineiro, desta vez à equipe pernambucana. O jogador tem vínculo com o Galo até o fim de 2023.