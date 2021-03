Cria da base do Bahia, Marco Antônio, de 23 anos, chega como aposta para o setor de criação Divulgação/Botafogo

Por Lance

Publicado 26/03/2021 20:27

Rio - O 11º novo rosto da temporada 2021. Nesta sexta-feira, o Botafogo apresentou, no Estádio Nilton Santos, o meia Marco Antônio, que assinou até dezembro por empréstimo junto ao Bahia. O jogador destacou a felicidade de ter fechado com o clube de General Severiano, e também sobre um vídeo que viralizou, antes mesmo do anúncio oficial, dele com a camisa do Alvinegro.



– Quando eu soube da proposta, fiquei muito feliz, falei para minha família e tudo. Quando me falaram que eu iria me apresentar na segunda aqui, um amigo meu, que no caso é até meu pastor, quis fazer uma brincadeira, eu autorizei a postar. Ele tinha uma camisa do Botafogo, eu vesti e encaixou muito bem. Não sabia que ia repercutir tanto, estou muito feliz desde quando falaram do interesse por mim. Muito motivado a dar meu melhor - afirmou.



Marco Antônio ainda está se ambientando à nova realidade, mas assistiu ao revés do Alvinegro para o Flamengo, na última quarta-feira. O meio-campista admite: a equipe precisa mostrar mais determinação dentro de campo.



- Acabei assistindo só um jogo, contra o Flamengo, nosso time precisa um pouco mais de entrega, não estamos vestindo qualquer camisa, precisamos nos doar mais, independente se vamos ganhar ou perder. Precisamos sair com a cabeça erguida, sabendo que demos nosso melhor dentro de campo, acho que vamos nos unir cada vez mais - confessou.



Sobre características: Marco Antônio afirmou que prefere atuar pelos lados do campo, mas que também joga no flanco central do sistema ofensivo.



- Sempre atuei pela ponta, tanto esquerda quanto direita. No decorrer da carreira fui para o meio. Estou aqui para onde o professor Chamusca optar por mim. Tenho um bom passe, jogador muito técnico, estou aqui para ajudar de todas as formas - analisou.



Interesse do Botafogo

- Quando eu soube do interesse, sou um tipo de cara que não guarda as coisas só pra mim, falei pros meus amigos e familiares, já tinha arrumado minha mala e tudo, estava com a cabeça no Botafogo. Quando soube da proposta fiquei muito feliz, é um time gigantesco, te valoriza mais.



Bahia

- Sou muito grato ao Bahia por tudo que fizeram por mim, lá tem pessoas do bem, foi ali onde me deram a oportunidade de mostrar meu futebol. Sempre procurei dar o meu melhorar, me machuquei um pouco. Agora estou apto para dar o meu melhor pelo Botafogo nessa oportunidade que Deus está me dando. Quero deixar o passado de lado e focar no presente.



Motivo para fechar com o Botafogo

- O Botafogo é um time gigante, não merece a situação que está hoje, merece estar entre os melhores na Série A. O que me fez vir foi o interesse deles por mim, me querer aqui a qualquer custo, quando meu empresário me ligou não pensei duas vezes. Me motiva muito chegar em um time como esse.