Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 1 Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 20:05 | Atualizado 28/03/2021 20:23

Rio - O Botafogo não fez uma grande exibição contra o Nova Iguaçu em Bacaxá. Porém, não faltou emoção e alegria no fim da partida para os torcedores alvinegros. Perdendo até os 45 minutos do segundo tempo, o Glorioso conseguiu dois gols e quebrou o jejum de vitórias no Campeonato Carioca. Com gols de Ênio e Marco Antônio, a equipe de Marcelo Chamusca venceu o confronto por 2 a 1.

Na vitória alvinegra brilhou a estrela do treinador alvinegro. Autores dos dois gols do Botafogo na partida, Ênio e Marco Antônio entraram na segunda etapa. O resultado encerrou um jejum de três jogos sem vitória da equipe de General Severiano na competição.

O Botafogo começou pressionando a saída de bola do Nova Iguaçu, sufocando os zagueiros e os volante do time da Baixada Fluminense. No entanto, os atacantes alvinegros erravam bastante no último passe e tinham dificuldade de crias chances de gol. A primeira chegada perigosa na partida foi do Nova Iguaçu. Aos 11 minutos, Yan recebeu na direita, passou pelos marcadores e finalizou para boa defesa do goleiro Douglas Borges.



Aos 22 minutos, o Botafogo chegou com perigo. Marcinho foi no fundo pela direita e cruzou para Felipe Ferreira, que dominou dentro da área, mas finalizou travado pela defesa do Nova Iguaçu. Aos 35 minutos, uma boa chance para o Glorioso. Após cruzamento de Felipe Ferreira, Matheus Babi subiu sozinho e cabeceou para fora.

Pouco antes do intervalo, o Nova Iguaçu chegou com perigo mais uma vez. Luã fez boa jogada pela direita e fez o cruzamento, a bola veio para Rafinha que finalizou, a bola desviou na defesa do Botafogo e passou perto do gol de Douglas Borges.

O segundo tempo começou com o Botafogo criando uma boa oportunidade. Aos dois minutos, após cobrança de Felipe Ferreira, Marcelo Benevenuto subiu mais que a defesa do Nova Iguaçu e cabeceou para fora. Dois minutos depois, na mesma receita, por muito pouco, a equipe de General Severiano não marcou. Desta vez, em cobrança de falta de Felipe Ferreira, Gilvan subiu e cabeceou para fora.

No entanto, quem não faz leva e na primeira chegada no segundo tempo, o Nova Iguaçu abriu o placar. Aos seis minutos, a equipe da Baixada Fluminense chegou ao seu gol com Vandinho. O meia recebeu de Rafinha, invadiu a área e finalizou com perfeito para o fundo das redes alvinegras.

Em desvantagem no placar, o Botafogo se afobou um pouco e quase levou o segundo gol. Em contra-ataque puxado por Dieguinho, Yan recebeu em boas condições, porém, o lateral-direito Jonathan se recuperou bem e evitou que o jogador do Nova Iguaçu finalizasse para o gol, salvando o Glorioso.

Aos 23 minutos, o Botafogo chegou com perigo. Ronald fez jogada e a bola sobrou para Matheus Babi, porém, o artilheiro alvinegro se enrolou e acabou furando a bola sobrou para Ênio, mas a finalização ficou fácil para a defesa do goleiro do Nova Iguaçu.

Com dificuldades de construir jogadas ofensivas, o Botafogo ficava muito exposto e os contra-ataques do Nova Iguaçu se tornaram bem perigosos. Em um deles, após cruzamento da direita feito por Luã, Baggio apareceu para concluir, mas novamente Jonathan apareceu bem para salvar o Alvinegro.

Quando parecia que seria novamente derrotado, aos 45 minutos do segundo tempo, o Botafogo conseguiu o empate. Após cobrança de falta, a defesa do Nova Iguaçu não cortou e a bola sobrou para o jovem Ênio, que finalizou para deixar tudo igual. Cinco minutos depois, Marco Antônio, que havia batido a falta para o gol de Ênio, apareceu para fazer o segundo gol e dar a vitória para o Glorioso.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO

Estádio: Elcyr Resende (Bacaxá)

Arbitragem: Beatriz Oliveira Dantas (RJ)

Cartões Amarelos: Luis Henrique (NOV), Vinícius Matheus (NOV), Luã (NOV)

Cartões Vermelhos:

Gols: Vandinho (NOV), Ênio (BOT), Marco Antônio (BOT)

NOVA IGUAÇU: Luis Henrique; Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha (Menezes); Abuda, Vandinho e Dieguinho (Canela); Yan (Baggio), Lua Lúcio e Raphael Carioca (Anderson Künzel) / Treinador: Carlos Vitor

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e PV (Rafael Navarro); Kayque (Cesinha), Matheus Frizzo e Felipe Ferreira (Ronald); Marcinho (Ênio), Matheus Babi e Warley (Marco Antônio) / Treinador: Marcelo Chamusca