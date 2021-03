Marcelo Chamusca comemora vitória no fim do Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 21:30

Rio - Com suspense e emoção, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu no último domingo, por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. A equipe alvinegra perdia até os 45 minutos do segundo tempo, quando virou a partida, com gols de Ênio e Marco Antônio. No entanto, mesmo com a vitória, o ex-meia Gérson, ídolo do clube carioca, ficou irritado com o desempenho do time de Marcelo Chamusca.

"Ao pé da letra, o Botafogo não jogou absolutamente nada! Nada! Tinha que ter perdido o jogo, não fossem as duas jogadinhas boas no final, no desespero, no sufoco. Eu falei o jogo todo que estava errado. Não pode correr com a bola, chutar para dentro da área. Tem que tocar o jogo, tem jogador para isso. PV, Jonathan, Kayque, Frizzo e Felipe Ferreira sabem jogar", disse Gerson, antes de emendar:



"Estava fácil para jogar. Quando o Nova Iguaçu sentiu que o Botafogo não era isso tudo, partiu para dentro e perdeu grandes oportunidades. O jogo foi ruim! Se o Botafogo tivesse feito isso, com tranquilidade, levantando a cabeça, trabalhando a bola, tinha feito o resultado muito antes", encerrou o ex-jogador em seu canal oficial no Youtube.