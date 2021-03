Maicosuel Divulgação

Publicado 29/03/2021 19:29

Rio - Sem clube desde que deixou o Paraná, em junho de 2019, o meia Maicosuel está próximo de acertar com novo clube para a sequência da temporada. De acordo com o portal 'Globoesporte.com', o jogador de 34 anos deve reforçar o União Cacoalense, de Rondônia. A equipe rondoniense também conta com o atacante Jobson, com quem Maicosuel já atuou no Botafogo.

“Seria um grande reforço para a equipe. Estamos alinhando os detalhes e negociação para trazê-lo. Já iniciamos as conversas”, disse Wesley Dias, presidente do União Cacoalense, ao 'Ge.com'. Maicosuel também já defendeu as camisas de Atlético-MG, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Udinese-ITA e Hoffenheim-ALE. Conquistou uma Taça Rio e Taça Guanabara pelo Alvinegro.