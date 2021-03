Sousa, zagueiro do Botafogo Diuvlgação

Por Lance

Publicado 30/03/2021 21:30

Rio - Um vai, o outro vem. Se Marcelo Benevenuto não jogará contra o Madureira, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, por ter negociações avançadas com o Fortaleza, Sousa se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar no Estádio Nilton Santos.



Sousa foi diagnosticado com o novo coronavírus, cumpriu a quarentena de 15 dias afastado e, com um novo exame dando negativo para o vírus, foi liberado para retomar as atividades nas estruturas do Alvinegro.



O zagueiro, que também pode atuar como lateral-esquerdo, será opção para Marcelo Chamusca no banco de reservas diante do Madureira, pela 7ª rodada do Estadual, em Mesquita.