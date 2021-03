Desgastado em General Severiano, Marcelo Benevenuto reforçará o Fortaleza na Série A Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 00:03 | Atualizado 31/03/2021 00:08

Rio - Após a negativa estratégica do diretor-executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, confirmou em entrevista à 'Radio Bandeirantes, nesta terça-feira, o empréstimo de Marcelo Benevenuto ao clube cearense até o fim de 2021.

"Acabamos de emprestar ele ao Fortaleza", afirmou.

Em baixa em General Severiano, Benevenuto encara o desafio como uma oportunidade de reencontrar o bom futebol com a camisa do Fortaleza, enquanto o Botafogo, além de se amenizar o alto custo do zagueiro para o padrão Série B, ainda vê a chance de valorizar o ativo. Por conta da negociação, Benevenuto foi cortado da partida contra o Madureira, nesta quarta-feira.