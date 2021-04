Kalou. Athletico PR x Botafogo pelo Campeonato do Brasileiro no Estadio Arena da Baixada. 09 de Setembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/04/2021 10:30

Rio - Chegou ao fim a parceria entra o atacante Solomon Kalou com o Botafogo. O Alvinegro informou na manhã desta sexta-feira a rescisão de contrato com o jogador.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que o atleta Salomon Kalou não faz mais parte do elenco profissional. Após assinar o acordo de rescisão, Kalou se despediu dos companheiros do Departamento de Futebol. O Clube deseja sucesso em seus futuros desafios."



O marfinense, de 35 anos, tinha contrato com o Botafogo até o fim deste ano, mas estava fora dos planos de Marcelo Chamusca para a equipe.

Kalou chegou ao clube no ano passado com grandes expectativas, mas não conseguiu se acertar no clube. Foram 27 partidas e apenas um gol marcado.