Kalou, atacante do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 16:42

Rio - Após uma passagem sem destaque, Kalou teve o contrato rescindido com o Botafogo nesta sexta-feira. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro pagará R$ 1,7 milhão de rescisão, em cinco parcelas. Ainda segundo o repórter, o clube economizará R$ 4 milhões, valor que seria pago se o atacante ficasse na equipe até o fim do ano.

Salomon Kalou chegou ao Botafogo com grande expectativa por conta da carreira internacional e passagem por grandes clubes, como Chelsea, Hertha Berlin, Lille e Feyenoord. No entanto, a trajetória do atleta no Alvinegro foi ruim. Em 27 partidas, na maioria delas vindo do banco de reservas, marcou apenas um gol e participou do rebaixamento do clube.