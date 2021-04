Botafogo chama atenção para campanha Reprodução

Por Lance

Publicado 02/04/2021 14:39

Rio - Nesta sexta-feira, dia 2 de abril, o Botafogo se mostrou engajado em mais um movimento de causas sociais. Assim, por meio de publicações nas mídias do clube, o Alvinegro prestou homenagem a data de hoje: dia mundial da conscientização do autismo.



Publicidade

Na postagem, o Glorioso ratificou a importância da sociedade apoiar a causa e relembrou o número de pessoas afetadas pelo 'transtorno do neurodesenvolvimento'.





- Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O Botafogo chama a atenção da sociedade para essa causa com respeito e carinho.



Veja a publicação feita pelo Botafogo:

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O Botafogo chama a atenção da sociedade para essa causa com respeito e carinho. pic.twitter.com/mB8u0JNXp3