Por Lance

Publicado 02/04/2021 20:45

Rio - Com a pandemia em alta no Brasil, por meio de suas redes sociais o Botafogo voltou a promover e incentivar causas relacionadas à Covid-19. Assim, na tarde desta sexta-feira, em postagens nas mídias oficiais, o clube alertou para a importância de usar máscaras neste momento.



O Brasil vive a fase mais difícil desde o início da pandemia e não podemos baixar a guarda na prevenção se quisermos virar juntos esse jogo. Então fique ligado e CONTINUE USANDO MÁSCARA. pic.twitter.com/DdTRch6LFU — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2021

Além disso, ainda em publicação no Twitter, o Glorioso disse também sobre a necessidade de cumprir o distanciamento social e higienizar as mãos. Vale ressaltar que a prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a "pausa emergencial" até a próxima quinta-feira. Eventos esportivos na cidade poderão voltar a ser realizados a partir do dia 9 de abril.