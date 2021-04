Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/04/2021 19:31

Rio - Mais um reforço do Botafogo foi apresentado para a temporada. Nesta sexta-feira, a torcida alvinegra conheceu mais um pouco sobre Rafael Carioca, recém-chegado do Vitória. Aos 28 anos, o lateral-esquerdo foi indicado por Marcelo Chamusca, com quem trabalhou no Ceará. O jogador agradeceu ao clube carioca pela oportunidade e falou sobre suas qualidades.

"Vim para somar, para buscar meu espaço trabalhando, independente se eu tenha sido uma indicação do treinador ou não. Espero que consigamos os triunfos em temporadas passadas, como no Ceará, quando tivemos o acesso, títulos estaduais... Espero que as coisas voltem a acontecer e que consigamos os objetivos no Botafogo mais uma vez", disse Rafael, antes de emendar:

"Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer ao Botafogo pela oportunidade. Estou num clube onde teve, se não o maior, um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol brasileiro. É agarrar com unhas e dentes essa oportunidade e dar meu melhor mais uma vez. De alguns anos para cá eu virei lateral-esquerdo. Já fui meia, já atuei com o professor Marcelo (Chamusca) nessa função. Minha principal característica é a entrega, sem isso as outras coisas não fluem", disse o jogador.