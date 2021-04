Gatito alerta para a necessidade de vitória para subir na tabela e se recuperar no Brasileiro VITOR SILVA/BOTAFOGO

Rio - Após contratar Douglas Borges, que tem sido titular nas últimas partidas, o Botafogo começou a discutir internamente a posição de goleiro. Segundo o site "Globo Esporte", a intenção do clube é renovar com Gatito Fernández, enquanto Diego Cavalieri ainda tem seu futuro em dúvida.

Neste momento, os dois arqueiros estão se recuperando de lesões e ainda não estrearam na temporada. Sobre a renovação de Gatito, os valores e tempo de contrato ainda não estão definidos, mas a diretoria o vê como ídolo e quer mantê-lo nas próximas temporadas. A ideia da diretoria é abrir as conversas até o meio do ano, já que o goleiro tem contrato até o fim de 2020 e já poderia assinar um pré-contrato.

Já Diego ainda tem seu futuro indefinido. O clube não quer procurá-lo antes que sua lesão no tornozelo esteja totalmente recuperada. Porém, a avaliação interna da diretoria sobre o jogador de 38 anos será em relação ao custo-benefício. No entanto, assim como Gatito, Cavalieri tem contrato até o fim do ano e o Glorioso não pretende fazer jogo duro caso ele queira buscar novos ares.

Atualmente, o clube está satisfeito com Douglas Borges, que tem dado conta do recado e mostrou que pode brigar por posição com Gatito.