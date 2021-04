Ídolo do Ceará, Ricardinho, de 35 anos, chega como opção para o carente setor de criação alvinegro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 16:34 | Atualizado 03/04/2021 16:35

Rio - Ricardinho fez sua estreia pela Botafogo na última rodada do Carioca, contra o Madureira. Apesar de ter entrado somente aos 34 minutos da segunda etapa, o jogador conseguiu ir bem e mostrar bastante serviço. O meia vibrou com o desempenho e projetou uma evolução da equipe.

“Vamos evoluir naturalmente e temos uma margem grande para esse crescimento. Tem sido nos jogos e é importante a gente buscar essa vitória e ganhar mais confiança. Isso ajuda o grupo a se sentir melhor dentro das partidas. Acredito que a maneira como vão saindo as vitórias, os gols, vai criando entrosamento na equipe e as coisas vão acontecendo naturalmente. Temos que nos cobrar cada vez mais para que a gente possa chegar no nível que a gente espera pelo menos para esse início de trabalho. Ser um Botafogo forte, encardido no sentido dos adversários respeitarem e verem que do outro lado tem uma equipe muito forte a ser batida”, afirmou.

“Essa evolução de todos como grupo, como unidade, só vai acontecer se existir um ambiente familiar dentro do vestiário, ambiente bom para podermos ter liberdade de nos cobrarmos e buscarmos essa evolução diariamente. O processo tem sido esse e durante os jogos o professor corrige, faz experiências. Esse é o processo de construção, de unidade e de time. E é um ambiente familiar”, completou Ricardinho.

O Botafogo enfrenta a Portuguesa, neste domingo, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.