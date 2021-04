Agnaldo Timóteo recebe alta do hospital Divulgação/Murilo Alvesso

O cantor Agnaldo Timóteo morreu neste sábado, aos 84 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Torcedor do Botafogo, Timóteo recebeu homenagem do Alvinegro nas redes sociais.

"Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor brasileiro, botafoguense apaixonado. O Clube deseja conforto aos amigos e familiares neste momento difícil."(veja abaixo).

Agnaldo Timóteo não era um torcedor comum do Botafogo e se envolveu de corpo e alma durante anos com o Glorioso. Sócio e ativo na política alvinegra, o ex-cantor foi quem pagou do próprio bolso o velório do ídolo Garrincha, em janeiro de 1983.