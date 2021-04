Maicosuel Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 13:17

Rio - Com passagem por grande clubes do futebol brasileiro, o meia Maicosuel, de 34 anos, não atua há quase dois anos, desde que deixou o Paraná. Ex-vice-presidente de futebol do Botafogo, André Silva afirmou ao canal 'Gigante Glorioso', que daria mais uma chance ao atleta. O ex-dirigente também falou sugeriu uma partida festiva para Loco Abreu.

"Não gosto de dar pitaco para outros dirigentes, mas acho que poderia ser uma aposta. Vejo a torcida dividida, por não estar jogando há muito tempo bem, mas às vezes o conhecimento e a ligação com o clube influenciam muito em um jogador de futebol. O Maicosuel eu traria como uma aposta técnica. Por eu saber que é atleta e se cuida, técnica não se perde, pode ter ficado mais lento. Com contrato de produtividade você não está lesando ninguém, dá valor ao atleta que ele fizer por merecer", disse André antes de completar:

"Podem discordar de mim, mas acho que o Loco Abreu merecia jogo de despedida no Botafogo. É o sonho da vida dele. Não é com a camisa do Nacional, é do Botafogo. Vai jogar agora no segundo semestre em um time da Primeira Divisão do Uruguai (Sud América), está postergando a aposentadoria para poder fazer o jogo de despedida no Botafogo", encerrou o ex-VP de futebol do Botafogo.